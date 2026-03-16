Violenza a Como, tifoso del Bologna patteggia dieci mesi

Un tifoso del Bologna di 34 anni, ha patteggiato oggi a Como dieci mesi di pena dopo essere stato arrestato (e nel frattempo rilasciato) lo scorso 10 gennaio in occasione della partita di calcio tra i lariani e il Bologna. Un secondo tifoso, 25enne, arrestato nella stessa circostanza, è stato invece ammesso ai lavori socialmente utili. Il primo dei due era accusato di resistenza e di atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, il secondo dei soli atti di violenza. Facevano parte di un gruppo di una cinquantina di tifosi che a pochi metri dallo stadio

Sinigaglia aveva fatto fermare il pullman sul quale viaggiavano, per poi scenderne tutti con l’intenzione di aggredire gli ultras di casa. Ne era seguito un breve parapiglia cui avevano posto fine le forze dell’ordine, denunciando per rissa una cinquantina di tifosi felsinei.