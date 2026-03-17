Minacce di morte, offese e insulti al parroco: denunciato un 34enne tedesco

Il parroco gli offre riparo vicino alla chiesa, ma l’uomo si comporta in modo aggressivo e molesto, tanto che il sacerdote è costretto a chiedere l’intervento delle forze della polizia. Gli agenti, arrivati ieri in via Cetti, a Sant’Agata, hanno denunciato per minacce un 34enne di origini tedesche, senza fissa dimora, con numerosi precedenti penali e di polizia.

L’uomo, con il suo cane si riparava dal freddo nell’area della parrocchia, come gli era stato consentito dal parroco. Con il passare delle settimane, i comportamenti dell’uomo sarebbero diventati aggressivi e molesti, causando timori e lamentele dei parrocchiani.

Ieri, la situazione è degenerata e il parroco ha chiesto al 34enne di andare via, ricevendo in cambio minacce di morte, offese e insulti.

Il 34enne, che aveva collezionato nel tempo un avviso orale del questore, la sorveglianza speciale, condanne per porto d’armi, furto, maltrattamenti di animali, ricettazione e inottemperanza a un Dacur è stato nuovamente denunciato.