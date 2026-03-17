Premio Bearzot a Fabregas. Il mister del Como: “Emozionato, orgoglioso e grato”

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Massimo Moscardi

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Cesc Fabregas durante Como-Roma (foto Roberto Colombo)

Cesc Fabregas, allenatore del Como, non ha nascosto la sua emozione alla notizia dell’assegnazione del premio dedicato alla memoria di Enzo Bearzot (QUI l’articolo).

“Sono veramente emozionato orgoglioso e grato di ricevere questo importante riconoscimento intitolato una leggenda del calcio italiano e mondiale – è la dichiarazione dell’allenatore biancoblù – Desidero ringraziare di cuore i membri della giunta, così come la società Como 1907, tutti i miei calciatori e i membri dello staff. Ogni riconoscimento personale è il risultato di un percorso costruito insieme a tante persone e, proprio per questo, desidero condividere questo premio con loro”