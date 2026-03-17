Premio Bearzot a Fabregas. Il mister del Como: “Emozionato, orgoglioso e grato”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, non ha nascosto la sua emozione alla notizia dell’assegnazione del premio dedicato alla memoria di Enzo Bearzot (QUI l’articolo).

“Sono veramente emozionato orgoglioso e grato di ricevere questo importante riconoscimento intitolato una leggenda del calcio italiano e mondiale – è la dichiarazione dell’allenatore biancoblù – Desidero ringraziare di cuore i membri della giunta, così come la società Como 1907, tutti i miei calciatori e i membri dello staff. Ogni riconoscimento personale è il risultato di un percorso costruito insieme a tante persone e, proprio per questo, desidero condividere questo premio con loro”