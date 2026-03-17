Uomo ferito dopo un litigio: prima le cure in ospedale, poi l’arresto

Aggredito in strada, soccorso e medicato viene poi arrestato dalla polizia dopo le cure. E’ accaduto a un ghanese di 34 anni, senza fissa dimora, irregolare e già noto alle forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti in piazza San Rocco per la segnalazione di un uomo ferito. Il 34enne ha detto di aver litigato con due connazionali, che lo avrebbero colpito con una bottiglia di vetro prima di fuggire. E’ stato soccorso e portato al Sant’Anna per le cure. I poliziotti intanto hanno accertato che doveva scontare una condanna a 9 mesi di carcere. Dopo le dimissioni è stato quindi arrestato e portato in carcere al Bassone.