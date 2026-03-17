Lavori nel sottopasso di via Varesina a Como, chiusura al traffico per due giorni

Il sottopasso di via Varesina sarà chiuso al traffico a partire dalle 9 di giovedì 19 marzo per lavori di manutenzione della sede stradale. L’intervento dovrebbe durare al massimo due giorni e sarà vietato per tutta la durata del cantiere anche il passaggio dei pedoni.

I lavori interesseranno il sottopasso in corrispondenza della rotatoria con le vie d’Annunzio e del Dos. Il direttore del settore opere pubbliche del Comune di Como Luca Noseda ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura della strada.

“E’ stata ravvisata la necessità di intervenire sulla pavimentazione – si legge nel documento – Per garantire la sicurezza delle maestranze presenti è stata necessaria la chiusura al transito veicolare e pedonale del sottopasso di via Varesina”.

I lavori saranno eseguiti dal raggruppamento di imprese che si è aggiudicato l’appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il periodo 2025-2027, composto dalle imprese Gini Giuseppe e Generale Edilizia Stradale. Le imprese si occuperanno di posizionare la segnaletica apposita e garantire la sicurezza.

Lo stop al traffico scatterà alle 9 di giovedì mattina e proseguirà per tutta la durata dei lavori, prevista per un massimo di due giorni.