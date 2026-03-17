Valduce, guardia giurata aggredita: 59enne arrestato e processato

Pretende di usare il bagno dell’ospedale Valduce e, al rifiuto, inveisce contro il personale e prende a pugni una guardia giurata. L’uomo, un 59enne comasco senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia di Stato. Nella notte di domenica, il 59enne si sarebbe presentato al triage del pronto soccorso e avrebbe preteso con insistenza e modi aggressivi di utilizzare i servizi dell’ospedale. Davanti al rifiuto del personale, l’uomo sarebbe diventato aggressivo, tanto che gli operatori hanno chiesto l’intervento della guardia, che è stata però presa a pugni.

E’ intervenuta la polizia e l’uomo è stato arrestato per lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale. La guardia, medicata al pronto soccorso, ha 5 giorni di prognosi. Processato con rito direttissimo, il 59enne ha l’obbligo di firma e il divieto di avvicinamento al luogo di lavoro e di residenza della vittima.