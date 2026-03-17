Nuovi semafori sulla Statale Regina, sperimentazione fallita e terminata dopo 24 ore

La sperimentazione per la gestione del traffico sulla Statale Regina, nel tratto tra Colonno e Griante, che prevedeva l’attivazione di semafori a tempi fissi con contasecondi e senso unico alternato, è iniziata ieri e si è già conclusa. Lo ha annunciato ai microfoni di Etv il comandante della polizia locale di Tremezzina Massimo Castelli. Troppo pesanti le criticità registrate dal pomeriggio di ieri, con lunghe code e tempi di percorrenza estremamente dilatati per gli automobilisti.

Il nuovo sistema, dunque, disattivato a neanche 24 ore dalla sua entrata in vigore, non ha retto il volume di traffico in transito sulla Regina, in particolare nelle ore di punta. I semafori a tempi fissi, soluzione scelta dopo la riunione del tavolo tecnico di febbraio in prefettura, non hanno dato i risultati sperati.

I tempi ora stringono. La primavera si avvicina, così come la Pasqua e i ponti, che inevitabilmente porteranno un flusso notevole di mezzi sull’arteria del Lago. Non solo, la sperimentazione era necessaria anche per capire l’impatto che la tanto attesa ripresa a pieno regime del cantiere della Variante della Tremezzina annunciata per aprile avrebbe avuto. Ora resta un grosso punto interrogativo sulle soluzioni alternative che potranno essere adottate, e anche sui tempi. Incognita che rischia di far slittare ulteriormente la ripartenza 7 giorni su 7 dei lavori al cantiere.