Tessile, nella sede di Confindustria Como l’incontro “Soluzioni tecnologiche per l’industria”

“Soluzioni tecnologiche per l’industria: il valore aggiunto del vantaggio competitivo” questo il tema affrontato oggi nell’ambito degli eventi tematici promossi dal Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como per promuovere il dialogo tra imprese e realtà tecnologicamente avanzate, favorendo occasioni di aggiornamento, contaminazione interdisciplinare e sviluppo di nuove prospettive applicative.



Oggi nella sede di via Raimondi, Micol Gamba e Marino Bazzoni di EFI Reggiani, hanno raccontato sfide e traguardi dell’impresa con sede in provincia di Bergamo, specializzata nel fornire soluzioni complete per il mercato tessile, con particolare attenzione allo sviluppo di processi sostenibili. EFI Reggiani è il primo produttore di macchine da stampa tradizionali e digitali e di linee di pre-post trattamento (come linee denim, sistemi di lavaggio, candeggio, tintura).

Dopo i saluti introduttivi di Paolo Canonico, presidente del Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como, è stato approfondito il ruolo delle nuove tecnologie come leva strategica per ampliare le prospettive di sviluppo delle imprese.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli ultimi sviluppi relativi alla tecnologia della stampa digitale, per il tessile e per altri campi applicativi, insieme alle nuove tendenze e ai principali mercati di riferimento. E’ stato evidenziato, inoltre, come l’innovazione tecnologica consenta alle aziende di estendere i propri confini operativi e individuare nuovi segmenti, rendendo la diversificazione una leva strategica per la competitività.