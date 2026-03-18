Como, la cerimonia in memoria delle vittime del covid

Si è svolta questa mattina presso i Giardini di Villa Geno a Como la celebrazione ufficiale della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. La ricorrenza, istituita per rinnovare il ricordo di chi ha perso la vita durante la pandemia, si è tenuta davanti alla stele “Ascesa 2020”. Il momento centrale della mattinata è stato segnato dalla deposizione di una corona di alloro ai piedi del monumento, alla presenza del sindaco Alessandro Rapinese, delle autorità cittadine, dei volontari della Protezione Civile e del presidente dell’Ordine dei medici, Gianluigi Spata. La partecipazione delle diverse componenti della società civile ha testimoniato il legame tra la memoria collettiva e l’impegno profuso durante i mesi dell’emergenza sanitaria.

La storia e i simboli della stele “Ascesa 2020”

L’opera, realizzata dallo scultore comasco Vito Valentini e inaugurata nel 2022, è una struttura astratta alta circa tre metri che si staglia nel prato affacciato sul primo bacino del lago. Il corpo del monumento è interamente costruito in acciaio Corten, un metallo bruno scelto per la sua capacità di ossidarsi senza degradarsi, mentre la base è in marmo di Musso, la pietra storica del territorio lariano. La scultura raffigura una colonna slanciata verso il cielo che simboleggia il distacco e l’ascesa spirituale dei defunti. Attraverso una serie di tagli e fessure geometriche nella lastra metallica, l’artista ha voluto rappresentare le vite spezzate dalla pandemia e i vuoti incolmabili lasciati nelle famiglie, permettendo alla luce e al paesaggio di filtrare attraverso la materia.

Il minuto di silenzio per il ricordo

Il programma della commemorazione ha previsto un minuto di silenzio osservato da tutti i presenti per onorare i cittadini scomparsi. Dopo l’omaggio silenzioso, i partecipanti si sono raccolti davanti alla stele dedicata alle vittime per un momento di riflessione privata.