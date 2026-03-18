Como, nuovi disagi in città: due settimane di senso unico alternato in via Asiago

Ventiquattro ore di senso unico alternato in città, per 13 giorni, tra semafori e movieri. Nuovi disagi per il traffico comasco, quindi, da oggi e per altre due settimane, per un senso unico alternato in via Asiago.

Como, 13 giorni di senso unico alternato in via Asiago: i dettagli

Come messo nero su bianco nelle carte di Palazzo Cernezzi, il provvedimento comincia oggi e proseguirà fino al 31 marzo, con alcune distinzioni in base all’orario e al giorno della settimana. In particolare, nei giorni feriali dalle 7 alle 9 e poi dalle 16.30 alle 18.30, il senso unico alternato viene regolato da movieri. Dalle 18.30 alle 7 del mattino, invece, il traffico sarà regolato mediante impianto semaforico. Lo stesso dalle 9 alle 16.30. Nei giorni festivi, infine, il senso unico sarà regolato soltanto con semafori. Lo ha stabilito un’ordinanza della polizia locale di Como per consentire un intervento di somma urgenza alla rete idrica e all’acquedotto per opera di Como Acqua.

13 giorni di disagi, quindi, non lontano dall’autostrada A9 e da altre zone della città interessate da cantieri e da temporanee modifiche alla viabilità, in un punto di snodo – tra l’altro – per chi si muove verso la provincia o si dirige nel capoluogo lariano. È facile prevedere più di qualche rallentamento soprattutto di prima mattina e nel tardo pomeriggio, quando il flusso di viaggiatori è sicuramente più consistente. Possibili disagi anche nei fine settimana, soprattutto ora che la bella stagione è alle porte e il meteo favorevole potrebbe regalare weekend di sole e temperature miti. E intanto, dall’altra parte della città ma sempre all’uscita dell’autostrada, partiranno nuovi lavori: per interventi di manutenzione della sede stradale, il sottopasso di via Varesina sarà chiuso al traffico per due giorni.