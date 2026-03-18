Stretta sui locali, il Comune di Como istituisce il gruppo di lavoro per i controlli con l’obiettivo di avviare una stagione di verifiche a tappeto nelle sale da ballo e nelle discoteche cittadine. Questa decisione nasce dalla necessità di garantire il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione degli incendi all’interno degli spazi di aggregazione. La misura, disposta dal prefetto Corrado Conforto Galli a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi nel mese di febbraio, è stata annunciata sulla scia emotiva e precauzionale seguita al drammatico rogo di Capodanno avvenuto in Svizzera, a Crans Montana, evento tragico che ha causato 41 vittime e ha riacceso l’attenzione sui rischi legati ai locali pubblici.

Gli obiettivi del monitoraggio e la tutela dell’incolumità

Secondo quanto comunicato dalla prefettura dopo il vertice istituzionale, “è emersa la necessità di dare un rinnovato impulso alle attività di controllo sulle attività di intrattenimento per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica sia dei lavoratori che dei clienti”. L’attenzione degli ispettori sarà puntata in modo particolare sulle norme di prevenzione e protezione antincendio, con un’analisi accurata delle condizioni di sicurezza non solo delle discoteche e delle sale da ballo propriamente dette, ma anche di bar e ristoranti. In questi ultimi, i controlli scatteranno in occasione dello svolgimento di musica dal vivo, sessioni di ballo, karaoke o eventi analoghi che configurino un’attività di pubblico spettacolo.

La composizione del nuovo team intersettoriale a Palazzo Cernezzi

In risposta alla circolare apposita inviata dal prefetto a tutti i sindaci del territorio per sollecitare procedure di verifica puntuali, la giunta di Palazzo Cernezzi ha deliberato ufficialmente l’istituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale dedicato. Questa nuova entità dispone di competenze differenti rispetto alla tradizionale Commissione comunale di vigilanza e nasce per “avviare le istruttorie preventive ed individuare i locali e pubblici esercizi che svolgono attività di pubblico spettacolo o intrattenimento così da organizzare sul territorio i controlli e le verifiche di sicurezza, anche in collaborazione con gli organi competenti sovracomunali”. Come specificato nel testo della delibera, il gruppo sarà composto da personale esperto appartenente ai settori Patrimonio e Smart City, Polizia locale e Opere pubbliche, con membri individuati direttamente dai direttori dei rispettivi settori per assicurare un intervento coordinato ed efficace.