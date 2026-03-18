“Volta…la carta”, la scienza diventa un gioco

I Musei Civici di Como presentano “Volta… la Carta”, un progetto che nasce dall’idea di avvicinare i più giovani alla scienza attraverso il gioco, integrando strumenti tradizionali e tecnologie digitali. Un nuovo prodotto che rende la visita al Tempio Voltiano più dinamica e coinvolgente, realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del Bando “Avviso Unico Cultura 2025”.

L’obiettivo è raccontare in modo innovativo e partecipativo la figura di Alessandro Volta e le sue scoperte. Attraverso carte illustrate, curiosità e piccole sfide, i visitatori sono invitati a conoscere idee ed esperimenti che hanno segnato la storia della scienza. Il gioco diventa così uno strumento semplice e immediato per avvicinarsi ai contenuti del museo.

«Stiamo portando avanti un lavoro importante in vista del prossimo Bicentenario – dichiara il sindaco di Como, Alessandro Rapinese –. L’impegno di questa amministrazione è fare in modo che la figura di Alessandro Volta e il Tempio Voltiano, siano sempre più attuali e al passo con i tempi per attrarre un pubblico sempre più eterogeneo».

I mazzi di carte saranno messi a disposizione per attività al Tempio Voltiano e in biblioteca, oltre che per la didattica museale.