Nuovo colpo di scena nella battaglia per i ciliegi di via XX Settembre: il Comune di Como porta la Soprintendenza davanti al Tar, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia. Con una determina del settore Opere pubbliche, Palazzo Cernezzi annuncia di voler impugnare il parere con cui la Soprintendenza, a inizio febbraio, aveva fermato il taglio degli storici alberi programmato dall’amministrazione. Una decisione che aveva bloccato tutto e che si pensava avesse messo la parola fine al lungo braccio di ferro tra il Comune e i cittadini, che avevano organizzato diverse manifestazioni ed erano scesi in strada – letteralmente – per proteggere le piante ed evitarne l’abbattimento e la sostituzione con i peri.

La contesa legale sul vincolo storico

Invece no, la contesa non è ancora finita e ora si passerà alle vie legali. Per procedere, Palazzo Cernezzi ha incaricato l’avvocatura comunale, a cui sarà conferita formale procura da parte del sindaco. Con la nota ufficiale dello scorso febbraio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio aveva riconosciuto il valore storico, paesaggistico, identitario e relazionale dei ciliegi di via XX Settembre, piantati per la prima volta nel 1947 come simbolo di rinascita dopo le tragedie della Seconda guerra mondiale. Il viale al centro delle polemiche, dunque, è diventato vincolato, come stabilito dalla stessa Soprintendenza.

Lo scontro politico sui ciliegi

E ora, con l’avvicinarsi della primavera, mentre sui ciliegi spuntano le prime gemme e i primi fiori, si apre un nuovo capitolo sulla vicenda. Sulla decisione del sindaco Alessandro Rapinese di portare anche la Soprintendenza davanti al Tar è arrivata immediata la replica del consigliere regionale di Forza Italia, il comasco Sergio Gaddi, fin dall’inizio al fianco dei cittadini nella difesa dei ciliegi.