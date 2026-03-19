“Ha interpretato la politica in modo diretto, senza mediazioni”. Alessio Butti ricorda Umberto Bossi

Decenni di attività politica condivisa in Parlamento a Roma. Una conoscenza che viene da lontano. Il senatore comasco di Fratelli d’Italia Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica, ha voluto ricordare Umberto Bossi, morto oggi a Varese a 84 anni.

Il messaggio di Alessio Butti

Umberto Bossi è stato un protagonista capace di trasformare istanze territoriali in una forza politica organizzata, portando al centro temi come l’autonomia, il rapporto tra Stato e territori e la vicinanza delle istituzioni ai cittadini.

Ho sempre riconosciuto in lui la capacità di interpretare la politica in modo diretto, senza mediazioni, e di incidere sugli equilibri e sul linguaggio della scena pubblica.

Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli sono stati vicini va il mio cordoglio.

Il suo impegno e la sua storia restano parte del percorso istituzionale del nostro Paese.