Il ministro Alessandra Locatelli: “Umberto Bossi, uomo di grande coraggio”

Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, ricorda Umberto Bossi, scomparso oggi a Varese all’età di 84 anni. Parole molto sentite per quello che è stato un riferimento nella carriera politica della leghista comasca.

Il messaggio di Alessandra Locatelli

Arrivederci a Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, uomo di grande coraggio.

Ci hai illuminati e guidati parlando dell’orgoglio per il nostro territorio e della forza del cambiamento.

Il nostro cuore ha iniziato a battere davvero in quel momento e non ha più smesso. Non dimentichiamo mai da dove veniamo e perché ci battiamo per quello in cui crediamo. Non è finita finché non è finita.

Viva la Lega sempre, arrivederci Umberto.