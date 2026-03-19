La polizia penitenziaria celebra i 209 anni, a Cernobbio la cerimonia regionale della Lombardia

Polizia penitenziaria in festa per la celebrazione dei 209 anni di fondazione del corpo. Villa d’Este a Cernobbio ha ospitato la cerimonia regionale della Lombardia, organizzata dal provveditore dell’amministrazione penitenziaria Maria Milano Franco D’Aragona.

Alla celebrazione a Cernobbio hanno partecipato tutti gli istituti penitenziari della regione. Presenti le autorità civili, militari e religiose di tutte le province lombarde. A Villa d’Este sono intervenuti i sottosegretari alla Giustizia Andrea Ostellari e all’Interno Nicola Molteni, oltre all’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa. Ad accogliere gli ospiti il direttore del Bassone di Como Roberta Galati e la comandante di reparto, commissario capo Paola Di Vincenti. Proprio il carcere di Como è, insieme ad altri penitenziari lombardi uno dei penitenziari che ha registrato i maggiori problemi di sovraffollamento.

Nel corso della cerimonia a Cernobbio sono state consegnate le ricompense e i riconoscimenti al personale di polizia penitenziaria che si è distinto in operazioni di servizio di particolare rilevanza. Tra i premiati l’ispettore superiore Giovanni Savignano, che proprio al Bassone ha evitato che un detenuto che era salito sul tetto portasse a termine un gesto estremo.