Brunate, sventato un tentativo di truffa con la tecnica del “finto carabiniere”

Sventata truffa a una coppia di anziani a Brunate. E’ successo nel pomeriggio di ieri, quando i due sono stati presi di mira da un uomo che ha tentato di raggirarli utilizzando la ormai consueta tecnica del “finto carabiniere”.

Il truffatore, che secondo quanto ricostruito si è qualificato al telefono come comandante dei carabinieri di Rebbio, ha simulato una situazione d’emergenza, chiedendo ai coniugi informazioni sul possesso di un’auto e prospettando che la stessa fosse stata utilizzata per commettere un furto di oro e denaro. Con questo pretesto, l’uomo li ha invitati a presentarsi alla caserma di Rebbio.

Poco dopo, il truffatore si è presentato sotto l’abitazione dei due anziani, riferendo di essere il maresciallo che aveva effettuato la telefonata e, trovandosi già in zona, chiedeva di poter vedere l’oro che la coppia teneva in casa.

Le vittime, però, grazie alla loro prontezza, hanno immediatamente sospettato si trattasse di un raggiro e hanno contattato la caserma dei carabinieri di Brunate.

Alla telefonata ha risposto un vero carabiniere, che ha confermato il tentativo di truffa, rassicurando i coniugi e attivando l’intervento di una pattuglia sul posto. I militari hanno avviato le ricerche del truffatore che, vistosi scoperto, nel frattempo era scappato, facendo perdere le proprie tracce senza riuscire a rubare nulla.