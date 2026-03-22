Droga nascosta nei fari dell’auto, denunciato un 20enne già noto alle forze dell’ordine

Un controllo di routine si trasforma in un’operazione antidroga. È accaduto ieri mattina in via Bellinzona a Como, dove gli agenti di una volante hanno fermato un’auto a bordo della quale viaggiava un tunisino di 20 anni residente a Merone. Il nervosismo evidente del giovane ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di ispezionare il veicolo.

Sotto il coprivolante sono emersi mezzo grammo di cocaina e 2 grammi di hashish, inoltre nelle tasche dell’uomo c’erano 280 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita. A quel punto è stato richiesto l’intervento delle unità cinofile della Guardia di finanza, i cui cani hanno fiutato altro stupefacente nascosto in uno dei fari anteriori dell’auto, dove erano occultati altri 7 grammi di hashish.

Il 20enne era già stato denunciato a febbraio per lo stesso reato. Durante il controllo di ieri gli agenti hanno trovato anche una bomboletta di spray urticante vietata per composizione e quantità della miscela. La posizione del giovane è ora al vaglio dell’ufficio immigrazione per eventuali provvedimenti amministrativi.