Infermiere aggredito in ospedale, i sindacati: “Personale sanitario esposto a rischi enormi mentre lavora”

Infermiere aggredito nel reparto psichiatrico dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia ieri nel tardo pomeriggio. E’ intervenuta anche la vigilanza interna al presidio. In base a quanto ricostruito è stato colpito con calci e pugni, in seguito all’aggressione è stato portato in pronto soccorso. Sull’episodio interviene il coordinatore della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Asst Lariana Massimo Coppia: “Esprimiamo solidarietà e vicinanza al collega coinvolto e ai suoi familiari – dice – Ancora una volta ci troviamo di fronte a un episodio inaccettabile che evidenzia quanto il personale sanitario sia quotidianamente esposto a rischi enormi nello svolgimento del proprio lavoro”.