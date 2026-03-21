L’annuncio del cardinale Cantoni: “Diamo inizio al processo di beatificazione di don Roberto Malgesini”

“Proprio ieri pomeriggio è giunta dalla Santa Sede, e precisamente dal Dicastero per le cause dei Santi, la facoltà di dare inizio al processo di beatificazione di don Roberto Malgesini”: lo ha annunciato oggi il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, nel suo intervento di saluto al ritiro quaresimale per i giovani, iniziato nell’oratorio di San Bartolomeo, dal titolo “Testimoni di luce”, dedicato alle figure di don Pino Puglisi e don Roberto Malgesini. “Un segno puntuale della Provvidenza, giunto al momento più opportuno, che conferma e rende ancora più fecondo questo nostro incontro”, ha sottolineato il cardinale.

Il fine settimana di preghiera e condivisione, rivolto in particolare ai giovani dai 18 anni in su, è accompagnato, oltre che dal vescovo di Como, dall’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice. Nel pomeriggio, è andata in scena una lettura teatrale tratta dallo spettacolo “U parrinu pei beni” dedicato a don Puglisi ed è seguita una tavola rotonda con alcune testimonianze. “Lo Spirito Santo ha marchiato di vivo fuoco l’essere e l’agire delle nostre due Chiese – ha detto Cantoni – e le ha rese feconde proprio per il sacrificio di questi due sacerdoti, don Pino e don Roberto, che con la loro offerta d’amore, a 27 anni di distanza, ma nello stesso giorno, il 15 settembre, hanno confermato quanto già Tertulliano aveva scritto: ”Il sangue dei cristiani è seme di nuovi cristiani”. Così noi tutti, testimoni ed amici di questi due “giganti della carità”, siamo stimolati a continuare decisamente il nostro cammino”.

In serata la Veglia dei Missionari Martiri, aperta a tutta la diocesi, accompagnata da una fiaccolata da San Bartolomeo a San Rocco, luogo dove don Roberto Malgesini fu ucciso nel 2020. La giornata di domani inizierà con la colazione condivisa assieme ai volontari che ogni mattina offrono bevande calde e cibo alle persone senza fissa dimora, seguita dalla Messa nella chiesa di San Bartolomeo, presieduta dal cardinale Cantoni e concelebrata da monsignor Lorefice.