Baby ladri in trasferta da Como a Milano, fermati dopo un furto al supermercato

Da Milano a Como per fare razzia di prodotti al supermercato. Cinque ragazzini di 15 e 16 anni, egiziani ospiti di comunità di accoglienza per minorenni, sono stati fermati ieri dalla polizia dopo un furto all’Esselunga di Camerlata da oltre 300 euro. Una situazione non nuova, perché gli stessi adolescenti erano già stati segnalati dall’addetto alla sorveglianza per un episodio identico.

Ieri, attorno alle 19, i cinque ragazzini sono entrati all’Esselunga di piazza Fisac. Secondo quanto ricostruito, si sarebbero aggirati tra gli scaffali e avrebbero nascosto negli zaini merce per 325 euro. Poi si sarebbero presentati alla cassa per pagare un pacchetto di patatine. L’addetto alla sicurezza, che peraltro li avrebbe riconosciuti per un precedente caso analogo, ha chiamato le forze dell’ordine.

A Camerlata sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i ragazzini sono stati portati in questura. I cinque minori hanno dichiarato di essere arrivati dalla provincia di Milano, dove vivono, affidati a comunità di accoglienza. I poliziotti hanno verificato le informazioni contattando le strutture.

Al termine degli accertamenti, i minorenni sono stati denunciati tutti per furto aggravato in concorso. Sono poi stati affidati temporaneamente a una comunità comasca, in attesa che gli educatori milanesi possano giungere a Como per riportarli nelle strutture in cui vivono.