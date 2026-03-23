Referendum giustizia, affluenza record. Nel Comasco ha votato il 62% degli elettori

La provincia di Como supera la media nazionale. Alla chiusura dei seggi alle 15 l’affluenza sul Lario al referendum sulla giustizia ha raggiunto il 61,9%, secondo i dati ufficiali di Eligendo, superando al momento il dato italiano che si attesta attorno al 58,9%. La Lombardia nel suo complesso fa ancora meglio e si attesta al 63,76%.
Il capoluogo lariano registra il 61,27%, in linea con il dato provinciale. Tra i centri maggiori spiccano Erba al 63,15% e Lomazzo al 64,45%. Mariano Comense si attesta al 62,24%, Olgiate Comasco al 60,48% e Cantù al 59,76%.
Nei piccoli comuni la forbice è invece più ampia. Da un lato Trezzone che si attesta al 71,81% registrando il record della provincia comasca, seguito dal 70,17% di Proserpio e Brienno 69,74%. La percentuale più bassa si registra a Cavargna con il 39,44%.