Trasformazione digitale per le imprese, incontro tra il sottosegretario Butti e una delegazione di CNA

Lo sviluppo del settore ICT, che riguarda le tecnologie per l’informazione e la comunicazione, e il percorso di digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese i temi al centro dell’incontro che si è svolto oggi nella sede CNA Lombardia Nord-Ovest di Como tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica e alla Transizione digitale, Alessio Butti, e una delegazione della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.

Nel corso dell’incontro, CNA ha rappresentato alcune criticità strutturali che incidono sulla competitività del sistema produttivo, a partire dalla frammentazione delle competenze istituzionali in materia digitale. Il sottosegretario Butti ha ribadito l’impegno del Governo a rafforzare il coordinamento centrale, valorizzando il ruolo del Dipartimento per la trasformazione digitale come punto di raccordo tra Ministeri, Agenzie e territori. Sul tema della partecipazione delle PMI agli appalti pubblici, Butti ha evidenziato l’importanza di semplificare le procedure con strumenti digitali che facilitino la partecipazione delle imprese più piccole, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

Per quanto riguarda la complessità normativa, il Sottosegretario ha riconosciuto le difficoltà segnalate, confermando l’impegno del Governo – tra i primi in Europa – a sviluppare un quadro di riferimento più chiaro e coordinato con l’Unione europea. In questa direzione, come annunciato, verranno rafforzate le iniziative di accompagnamento e supporto operativo alle imprese, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle amministrazioni territoriali. Infine, Butti ha rivendicato la Legge sull’Intelligenza Artificiale, approvata dal Parlamento lo scorso settembre, che per prima in Europa recepisce le direttive dell’AI Act. Un modello che stanno seguendo altri paesi europei. “La trasformazione digitale rappresenta una leva strategica per la crescita del Paese – ha dichiarato Butti – ed è fondamentale che nessuna impresa, soprattutto tra le più piccole, resti indietro. Il confronto con CNA conferma l’importanza di un approccio condiviso, che metta al centro semplificazione, qualità e accessibilità”.