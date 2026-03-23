Job day di Asso, 123 partecipanti in tre ore: un’opportunità per trovare lavoro a Como e provincia

In tre ore 123 partecipanti al Job Day di Asso a conferma del forte interesse del territorio verso iniziative di incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro. Il Job Day, promosso dal Centro per l’Impiego di Erba in collaborazione con il Comune di Asso, si conferma anche un’importante occasione di incontro tra cittadini e realtà produttive di Como e provincia.

Job day di Asso, 123 partecipanti in cerca di lavoro

Inserita nel calendario delle attività della Provincia di Como dedicate al lavoro, l’iniziativa ha permesso ai partecipanti di sostenere colloqui conoscitivi direttamente con aziende e agenzie per il lavoro, presentare il proprio curriculum e approfondire le opportunità professionali disponibili. Parla di “opportunità concreta per i cittadini del nostro territorio” il sindaco di Asso, Mirko Donadini Pina.

“Il Job Day si conferma uno strumento efficace di politica attiva del lavoro: creare occasioni di contatto diretto tra aziende e candidati significa accorciare le distanze e facilitare percorsi di inserimento lavorativo mirati e di qualità”, sottolinea Fabio Chindamo, dirigente del settore lavoro della Provincia di Como. Un evento che si sta consolidando su tutto il territorio e sta ottenendo “un’ottima risposta in termini di partecipazione e qualità degli incontri”, aggiunge il dirigente del settore lavoro, che parla di un “modello semplice ma efficace, basato sul contatto diretto e sull’ascolto dei fabbisogni del territorio”.

Un’occasione, inoltre, per valorizzare il tessuto economico locale e creare nuove opportunità di inserimento professionale per i cittadini in cerca di lavoro. Un’iniziativa che è anche uno strumento efficace per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini, contribuendo alla crescita e allo sviluppo occupazionale del Comasco.