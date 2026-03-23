Controlli in stazione, arrestato un 20enne marocchino condannato per furto aggravato

La polizia di Stato di Como ha intensificato i controlli nelle stazioni. La notte scorsa, una volante ha identificato due uomini, un 53enne italo-svizzero e un 20enne marocchino, notati nel piazzale dello scalo San Giovanni. Il 53enne aveva in tasca due involucri di plastica contenti una dose di hashish e una di cocaina, che gli sono stati sequestrati. Lo svizzero è stato sanzionato. Il 20enne marocchino, irregolare in Italia, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Milano per una condanna a 7 mesi e 25 giorni di carcere per furto aggravato. Dopo gli accertamenti è stato portato in carcere al Beccaria di Milano perché il reato era stato commesso quando era ancora minorenne.