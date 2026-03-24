Cantù-Trieste al PalaDesio, biglietti in vendita on-line

E’ già attiva la vendita dei biglietti per la gara fra Pallacanestro Cantù e Trieste, in programma domenica 29 marzo alle ore 18.30 a Desio. Quel giorno botteghini aperti dalle 17. Ma chi lo desidera può già acquistare il suo tagliando on-line. Al link pallacanestrocantu.vivaticket.it/it/event/acqua-s-bernardo-cantu-pallacanestro-trieste/298164

TARIFFE

II Anello e Curva: Intero 17€ – Ridotto 14€

Gradinata I Anello: Intero 25€ – Ridotto 18€

Tribuna I Anello: Intero 35€ – Ridotto 28€

RIDOTTI

I prezzi Ridotti sono validi per gli under 14 e per gli over 70.

BIGLIETTO NOMINALE

Per accedere al PalaDesio sarà obbligatorio il biglietto nominale. Ogni tagliando dovrà riportare i dati personali dell’utilizzatore (nome e cognome, data e luogo di nascita e residenza). Per questo motivo per acquistare i biglietti sarà necessario presentare un documento di identità valido.