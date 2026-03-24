A Como la camminata della legalità, da piazza del Popolo a via Milano

Domani Como ospiterà la camminata della legalità. Partenza alle 9 da piazza del Popolo. Chiunque può partecipare e accodarsi agli studenti. Dopo un momento di saluto alla lapide dedicata al brigadiere Luigi Carluccio. Passando da piazza Verdi, il corteo attraverserà poi la città murata fino ad arrivare in via Milano, alla targa dedicata al generale Carlo Alberto dalla Chiesa nel punto in cui ha abitato per alcuni anni. Sarà presente il figlio, Ferdinando Dalla Chiesa, che sarà poi uno dei relatori del convegno, con il sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano Pasquale Addesso e il giornalista di Avvenire Nello Scavo. Porterà la sua testimonianza l’ispettore Christian Di Martino, accoltellato alla stazione di Lambrate, sopravvissuto e tornato in servizio.