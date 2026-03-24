Matilde Fantin con l’Italia di hockey al Mondiale Prima Divisione in Ungheria

Lo staff tecnico dell’Italia femminile ha annunciato le 23 giocatrici convocate per prendere parte al Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, previsto a Budapest dal 12 al 18 aprile. Nel gruppo anche la comasca Matilde Fantin, 19 anni.

L’head coach Eric Bouchard ha selezionato le stesse ragazze protagoniste alle ultime Olimpiadi Milano Cortina 2026: l’Italia ha vinto due delle quattro partite del girone e staccando per la prima volta il pass per i quarti di finale, poi persi contro gli Stati Uniti. Continuità quindi la parola d’ordine verso un Mondiale dove le azzurre cercheranno l’accesso per la prima volta alla Top Division.

Ai Giochi Matilde Fantin è stata protagonista con le sue reti. La lariana è sempre stata tra i migliori: prima è giunto il gol nella partita vinta con la Francia per 4-1, poi con la decisiva doppietta nel match terminato 3-2 con il Giappone. Una affermazione che ha proiettato le azzurre ai quarti di finale dell’Olimpiade.

Per raggiungere l’obiettivo, la qualificazione alla Top Division, l’Italia dovrà vincere il torneo iridato visto che solo la prima in classifica sarà promossa tra le migliori 10 squadre al mondo per l’edizione 2027. L’Italia raggiungerà la capitale ungherese il prossimo 3 aprile e direttamente lì sosterrà tutto l’avvicinamento, disputando anche un’amichevole con le padrone di casa magiare (giovedì 9 aprile alle 19). A partire da domenica 12 aprile spazio al Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, che si giocherà all’Ice Palace di Budapest e vedrà le azzurre affrontare nell’ordine Norvegia, Slovacchia, Francia, Ungheria e Cina.