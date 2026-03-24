Presidio fisso della polizia stradale a Sala Comacina entro l’anno. Erba: “Subito dieci agenti”

Polizia stradale fissa a Sala Comacina entro l’anno e commissariato di polizia a Cantù nel 2027. Il segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia di Como Igor Erba, durante la Settimana della Legalità, ha confermato i prossimi traguardi per il territorio lariano in tema di sicurezza e presenza delle forze dell’ordine.

Prosegue l’iter anche per il commissariato di polizia, che sarà a Cantù, nella ex sede della polizia locale. Una battaglia che proprio il Sap porta avanti da oltre vent’anni e che il 29 dicembre scorso è stato confermato in via ufficiale dal sottosegretario all’Interno Nicola Molteni