Olgiate Comasco, controlli in cantiere: tre denunce e multe per quasi 50mila euro

Sicurezza sul lavoro e controlli nei cantieri: tre denunce, multe per quasi 50mila euro e sospensione dell’attività. E’ il bilancio delle verifiche portate avanti dai carabinieri di Olgiate Comasco con i militari e il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como.

Nei giorni scorsi, nel corso di un’ispezione, sono state avviate verifiche su tre aziende operanti in un cantiere della zona dell’Olgiatese; tre persone, in qualità di committente e rappresentanti delle imprese, sono state denunciate per reati in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, sono stati, inoltre, identificati due lavoratori, di cui uno impiegato “in nero”.

Complessivamente, sono state disposte ammende per 33.600 euro, oltre a sanzioni amministrative per più di 12.500 euro. È stata poi elevata una multa da 2.500 euro e definita la sospensione dell’attività per l’utilizzo di manodopera irregolare.

L’Arma dei Carabinieri – impegnata ormai da tempo in questo campo – ribadisce come il lavoro nero costituisca una forma di grave sfruttamento e una violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Analoghe attività di controllo proseguiranno per tutto il 2026, nell’ottica – sottolineano i militari – di assicurare un’azione continua, capillare ed efficace a tutela della legalità e della sicurezza del personale su tutto il territorio provinciale.