Nazionale di canottaggio: a Piediluco quattro atleti comaschi e il tecnico Fraquelli

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Gabriel Soares
Gabriel Soares (foto canottaggio.org)

E’ partito ufficialmente ieri il sesto raduno nazionale valutativo della Nazionale assoluta di canottaggio. Gli atleti, compresi quattro comaschi, si prepareranno al centro “Paolo d’Aloja” di Piediluco fino a sabato 4 aprile.
Un collegiale importante, con lo sguardo proiettato proprio alle formazioni da testare in vista del 40° Memorial d’Aloja, in programma nel lago umbro da venerdì 24 a domenica 26 aprile. Sarà l’esordio internazionale per una stagione 2026 intensa che vedrà l’Italia, tra gli appuntamenti clou, gareggiare dal 31 luglio al 2 agosto a Varese in occasione degli Europei e dal 24 al 30 agosto ad Amsterdam per i Mondiali.

Il direttore Antonio Colamonici ha convocato quaranta atleti. Nel gruppo i portacolori lariani Davide Comini (Fiamme Oro-Canottieri Moltrasio), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle-Moltrasio), Marco Selva (Marina Militare-Cernobbio) e Gabriel Soares (Marina Militare). Lo staff tecnico è composto composto dal comasco Stefano Fraquelli, Vittorio Altobelli, Giovanni Sorrentino, Livio La Padula, Andrea Caianiello, Riccardo Ricci e Giandomenico Chiarelli.