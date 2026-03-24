Nazionale di canottaggio: a Piediluco quattro atleti comaschi e il tecnico Fraquelli

E’ partito ufficialmente ieri il sesto raduno nazionale valutativo della Nazionale assoluta di canottaggio. Gli atleti, compresi quattro comaschi, si prepareranno al centro “Paolo d’Aloja” di Piediluco fino a sabato 4 aprile.

Un collegiale importante, con lo sguardo proiettato proprio alle formazioni da testare in vista del 40° Memorial d’Aloja, in programma nel lago umbro da venerdì 24 a domenica 26 aprile. Sarà l’esordio internazionale per una stagione 2026 intensa che vedrà l’Italia, tra gli appuntamenti clou, gareggiare dal 31 luglio al 2 agosto a Varese in occasione degli Europei e dal 24 al 30 agosto ad Amsterdam per i Mondiali.

Il direttore Antonio Colamonici ha convocato quaranta atleti. Nel gruppo i portacolori lariani Davide Comini (Fiamme Oro-Canottieri Moltrasio), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle-Moltrasio), Marco Selva (Marina Militare-Cernobbio) e Gabriel Soares (Marina Militare). Lo staff tecnico è composto composto dal comasco Stefano Fraquelli, Vittorio Altobelli, Giovanni Sorrentino, Livio La Padula, Andrea Caianiello, Riccardo Ricci e Giandomenico Chiarelli.