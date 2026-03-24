Olgiate Comasco-Caccuri, ufficializzato il gemellaggio

Olgiate Comasco è ufficialmente gemellato con il Caccuri, comune della provincia di Crotone. Il consiglio della località calabrese ha dato l’approvazione, dopo che, ad inizio mese, il medesimo provvedimento era stato approvato nel paese lariano. A Olgiate risiedono più di trecento cittadini che sono originari proprio di Caccuri (che tra l’altro fa parte dei “Borghi più belli d’Italia”).

Il sindaco di Caccuri, Luigi Quintieri, ha spiegato: “Questa non è una semplice formalità burocratica, ma il coronamento di un legame profondo, nutrito da decenni di storia condivisa, migrazione e stima reciproca”.

L’obiettivo è di rafforzare il rapporto nei prossimi anni, promuovendo scambi culturali, iniziative condivise e momenti di incontro.

“Quando i gemellaggi partono dal basso, sono inclusivi per loro natura, hanno solide basi e volontà di intenti e sono legati agli sviluppi delle arti nobili come la musica e la cultura, entrambi linguaggi universali, non possono che nascere occasioni e opportunità per tutti” ha dichiarato Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco.