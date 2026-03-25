“Respira, riposa, sorridi”, la presentazione del libro al Collegio Gallio

Presentazione in città, al Collegio Gallio, per il libro “Respira, riposa, sorridi-Le chiavi per vivere più a lungo”, scritto dal comasco Tiziano Testori e da Immaculata De Vivo, con prefazione di Umberto Galimberti. Il dibattito è stato moderato da Mario Rapisarda, amministratore delegato di Espansione Tv.

L’opera è un invito alla prevenzione. Luminari internazionali (con Testori e De Vivo scrivono anche i professori Giovanni Felisati e Antonio Secchi) spiegano che la qualità del nostro respiro e la salute orale sono i primi custodi della vitalità delle cellule. Bastano piccoli gesti quotidiani – che vengono spiegati nel volume – per garantire la salute di questi due varchi strategici, a cui sono collegati aspetti cruciali come il sonno, lo stress, il peso, l’energia e persino la performance sportiva.