Studenti in corteo per la camminata della legalità, l’omaggio al generale Dalla Chiesa

Studenti in corteo oggi a Como per la camminata della legalità. I giovani, provenienti da numerose scuole del territorio, si sono riuniti in piazza del Popolo. Dopo un momento di saluto alla lapide dedicata al brigadiere Luigi Carluccio, il corteo, guidato dai rappresentanti delle istituzioni, passando da piazza Verdi ha attraversato poi la città murata.

La camminata è uno dei momenti più significativi della settimana della legalità, organizzata dal Sindacato Autonomo di Polizia con la collaborazione del Comune di Como. Il corteo ha raggiunto via Milano per una tappa alla targa dedicata al generale Carlo Alberto dalla Chiesa nel punto in cui ha abitato per alcuni anni.

Presente il figlio, Ferdinando Dalla Chiesa. “Questa targa è stata messa non per indicare dove mio padre ha vissuto ma per onorare la sua memoria – ha sottolineato – Credo che sia un grande merito che le città sappiano onorare i cittadini che hanno dato molto all’Italia e dato anche la vita all’Italia. Manifestazioni come questa sono semplici ma molto significative”.

Ferdinando Dalla Chiesa è stato poi tra i relatori di un convegno cui hanno partecipato gli studenti, con il sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano Pasquale Addesso e il giornalista di Avvenire Nello Scavo. Ha portato la sua testimonianza l’ispettore Christian Di Martino, accoltellato alla stazione di Lambrate, sopravvissuto e tornato in servizio.