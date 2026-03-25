Auto in fiamme nella notte sull’A9 all’altezza di Lomazzo

Auto in fiamme nella notte sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, all’altezza di Lomazzo. In direzione nord, poco prima dell’area di servizio, per cause ancora da chiarire la vettura ha preso fuoco. Illesi gli occupanti, che si sono resi conto della situazione e sono scesi dalla macchina. Sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la vettura e la strada. Ingenti i danni alla macchina. Accertamenti sulla causa dell’incendio. Temporaneamente chiusa l’autostrada per le operazioni di spegnimento dell’incendio.