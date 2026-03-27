Chiuso da più di un anno, dopo i lavori il Teatro di Rebbio sta per riaprire

“La notizia della riapertura del Teatro di Rebbio ci riempie di gioia. Esprimiamo la nostra soddisfazione per questo epilogo. Non vediamo l’ora di tornare a vivere un luogo di cultura e di socialità”. Così in una nota il Partito Democratico in merito al via libera per la riapertura della struttura chiusa da gennaio 2025 per una serie di carenze strutturali. Grazie ad una raccolta fondi (a cui i cittadini avevano risposto numerosi fino a raggiungere i 100mila euro) è stato possibile effettuare i lavori di adeguamento nel rispetto delle normative. Dopo gli ultimi passaggi formali per Pasqua il teatro dovrebbe riaprire.

“Sicuramente è una situazione che si sarebbe potuta affrontare meglio e più tempestivamente, risolvendola con il buon senso – si legge ancora nella nota del PD – Oggi, però, ci godiamo la notizia e aspettiamo la lettera ufficiale per la riapertura e tornare a vedere agli spettacoli”.