Irregolarità in cantiere a Faggeto Lario, tre denunciati e multe per 36mila euro

Multe per oltre 36mila euro al termine di un controllo dei carabinieri in un cantiere edile a Faggeto Lario. Gli accertamenti sono stati effettuati ieri dai militari dell’Arma di Pognana Lario, con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Como. L’operazione ha riguardato due aziende che operano nello stesso cantiere. Riscontrate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, dalle impalcature non a norma alla mancanza del piano di montaggio e smontaggio delle strutture.

Tre tra amministratori delle ditte e coordinatore dei lavori sono stati denunciati e i carabinieri hanno disposto sanzioni e ammende per oltre 36mila euro.

I carabinieri sono impegnati in un piano mirato di interventi nei cantieri e nelle attività lavorative per contrastare le irregolarità in materia di sicurezza e di gestione del personale. Il piano di controlli, avviato nel settembre 2025, proseguirà per tutto il 2026.