Nuovo scossone nella maggioranza a Palazzo Cernezzi: la consigliera Paola Ceriello passa a Forza Italia

Nuovo scossone nella maggioranza di Palazzo Cernezzi. Dopo Paola Tocchetti, un’altra consigliera eletta nel 2022 con la lista Rapinese sindaco lascia il gruppo per aderire a Forza Italia. L’annuncio oggi durante una conferenza stampa a Villa Gallia, con il segretario provinciale e consigliere regionale di Forza Italia Sergio Gaddi, il segretario cittadino Davide Gervasoni, il capogruppo in consiglio comunale Giordano Molteni e i consiglieri Alessandro Falanga e Paola Tocchetti.

Il dissenso della consigliera Ceriello sulla chiusura della scuola Corridoni e sulla rivoluzione della sosta a Como hanno portato a una distanza insanabile con il sindaco. Sottolineata più volta dalla consigliera durante la conferenza la mancanza di confronto e condivisione delle decisioni all’interno delle riunioni della maggioranza.

Il passaggio avverrà formalmente lunedì 30 marzo, quando è in programma la prossima seduta di consiglio comunale. Intanto, il gruppo di Forza Italia sta lavorando in vista delle amministrative 2027 a Como.

“L’ingresso in Forza Italia della consigliera comunale Paola Ceriello rappresenta un ulteriore e significativo passo avanti nel percorso di radicamento e crescita del partito nella città di Como. – commenta Alessandro Sorte, segretario regionale di Forza Italia – La nostra è stata una crescita costante e concreta: in due anni siamo passati da uno a quattro consiglieri comunali. Con queste basi – conclude Sorte – Forza Italia sarà protagonista alle prossime elezioni amministrative, forte di una crescita politica solida e di una presenza sempre più incisiva sul territorio”.

“Si tratta non solo di un importante rafforzamento numerico, – aggiunge il deputato di Forza Italia Paolo Emilio Russo, capogruppo in commissione Affari Costituzionali alla Camera, – ma è la conferma del fallimento della proposta del sindaco e della centralità del nostro progetto politico in città. Oggi Forza Italia a Como è un modello di serietà e concretezza, pronto a rappresentare con autorevolezza le istanze dei nostri territori”.