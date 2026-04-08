Como, ruba alcolici al supermercato per 230 euro. Denunciato 43enne di Seregno

Un 43enne italiano di Seregno, senza fissa dimora e già noto alla giustizia, è stato denunciato a piede libero nel pomeriggio di ieri dalla polizia di Como con l’accusa di furto aggravato.

Erano le 16 quando una volante è stata inviata in un supermercato di via Pasquale Paoli, dove era stato segnalato un furto di merce e il responsabile della sicurezza aveva bloccato il sospettato. Una volta sul posto gli agenti hanno preso in consegna il 43enne, trovando nascoste nel suo zaino sei bottiglie di alcolici per un valore complessivo di 230 euro.

I poliziotti hanno raccolto la testimonianza dell’addetto alla sicurezza e ricostruito la dinamica dei fatti: l’uomo era stato visto aggirarsi tra gli scaffali con un carrello dove era posizionato uno zaino nel quale aveva riposto le bottiglie, e aveva poi oltrepassato le barriere dell’uscita senza acquisti.

Portato in questura, a suo carico sono emersi precedenti per lo stesso reato e numerosi fogli di via obbligatori in vari comuni della provincia di Monza Brianza.