Auto ribaltata al viadotto Brogeda, traffico in tilt all’ingresso di Como. Tre feriti lievi

Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 8.30, lungo via Asiago, all’altezza del viadotto Brogeda in prossimità dell’uscita Lago di Como dell’A9. Coinvolti tre veicoli, uno dei quali si è ribaltato. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli. Le operazioni di ripristino sono durate circa due ore. Al momento la viabilità è ripresa regolarmente.

Tre le persone soccorse, tutte con ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, diverse ambulanze del 118, un’automedica, la polizia stradale, la polizia locale e i tecnici dell’Anas.

I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario e si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi. Tra questi anche una vettura ibrida rimasta accesa dopo l’impatto, una circostanza che ha richiesto particolare cautela per i rischi legati alle batterie.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. L’uscita Lago di Como dell’A9 è stata chiusa per chi proviene da Lainate e, in direzione Chiasso, tra Como Centro e Lago di Como si sono formate code fino a quattro chilometri.