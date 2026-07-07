Como, controlli della Polizia locale su Ncc e mezzi pesanti

Auto private trasformate in taxi abusivi, camion con i sistemi antinquinamento manomessi e pullman senza le carte in regola. È il quadro emerso dagli ultimi controlli della polizia locale di Como.

Nel corso della scorsa settimana gli agenti del comando cittadino hanno passato al setaccio il trasporto di persone e di merci in tutta la provincia. Sul fronte del noleggio con conducente, i cosiddetti Ncc, in un caso l’auto risultava impiegata per un uso diverso da quello consentito: scattata la multa e il fermo del mezzo. Due conducenti, dunque, sono stati sorpresi a svolgere il servizio con vetture private e senza alcuna autorizzazione, del tutto abusivamente. Anche per loro veicoli fermati e patenti ritirate.

Guardando invece al trasporto pesante, gli agenti hanno controllato oltre 30 camion nei primi giorni di luglio. È emersa una nuova tendenza da parte di alcune aziende, che avrebbero manomesso le centraline dei fumi di scarico per risparmiare su manutenzione e carburante. Quattro autocarri stranieri sono finiti nei guai per questa irregolarità, con l’obbligo di rimettere tutto a norma.

Diverso il discorso per pullman e trasporti internazionali. Due carichi di merci sono risultati totalmente abusivi, mentre a tre bus francesi della stessa ditta mancavano documenti e licenze. Nel complesso il conto delle sanzioni supera i 40mila euro, di cui 36mila già incassati. E i controlli, fanno sapere dal comando, andranno avanti anche nelle prossime settimane.