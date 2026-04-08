Furti nelle case, sgominata banda di sudamericani, quattro fermati dalla polizia

Banda di ladri specializzata in furti negli appartamenti smantellata dalla polizia di Stato di Como. Provvedimento di fermo di indiziato di delitto per quattro sudamericani irregolari in Italia, accusati di aver commesso, tra marzo e l’inizio di aprile, numerosi furti e tentati furti in abitazione tra Como, Turate e in altre province della Lombardia.



Le indagini, coordinate dalla procura di Como e da quella di Milano per le fasi di convalida, sono state condotte dagli investigatori della squadra mobile della questura di Como. Gli accertamenti sono partiti da un furto commesso nel capoluogo lariano negli ultimi giorni di marzo. Gli agenti hanno accertato l’esistenza di un gruppo criminale attivo da alcuni mesi che, partendo da abitazioni affittate per pochi giorni a Milano, commetteva e tentava quotidianamente numerosi furti nelle abitazioni del territorio lombardo.



Le indagini hanno permesso di ricostruire un consolidato modus operandi: i malviventi si spostavano in gruppi di quattro su autovetture a noleggio, cambiate con eccezionale frequenza, anche più volte in una settimana, per eludere le investigazioni nei loro confronti. I quattro effettuavano numerosi passaggi nelle vicinanze delle abitazioni precedentemente individuate, in particolare ville o case singole. Individuato l’obiettivo, tre malviventi scendevano dal veicolo, forzavano porte o finestre per introdursi nelle abitazioni da dove rubavano oggetti preziosi, denaro, vestiti di marca e profumi. Nel frattempo il quarto componente della banda, restava alla guida dell’auto, a disposizione per eventuali fughe e facendo da osservatore.



Accanto ai colpi riusciti, accertati anche tentativi di furti falliti e non portati a termine dalla banda per la presenza in casa dei residenti oppure per cani da guardia, segnalazioni di vicini di casa o sistemi di allarme attivi.



Gli agenti hanno accertato che i sospettati si preparavano a lasciare il territorio e sono intervenuti, fermandoli nella serata di venerdì scorso in un appartamento affittato alla periferia di Milano al cui interno sono stati rinvenuti oggetti preziosi, oro, orologi di lusso, denaro contante e capi di abbigliamento firmati, il tutto sequestrato in attesa della riconsegna ai legittimi proprietari. I quattro sudamericani sono stati portati in carcere a San Vittore. Sono in corso approfondimenti in merito a numerosi ulteriori episodi di furti consumati e tentati presumibilmente riconducibili alla banda.