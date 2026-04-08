Como, controlli della polizia intensificati nelle festività pasquali: 400 persone identificate

Controlli straordinari della polizia di Como nel corso delle festività pasquali, con particolare attenzione al centro cittadino e alle principali arterie urbane.

Sono stati effettuati 12 posti di controllo in diverse aree della città, in particolare via Anzani, via della Conciliazione, via Milano e via Napoleona, nonché nei locali presenti in queste vie. Sono state identificate più di 400 persone e controllati 100 veicoli.

Sono stati sanzionati amministrativamente due soggetti per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale; un cittadino svedese è stato denunciato a piede libero per resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale ed un cittadino marocchino denunciato in quanto irregolare sul territorio.