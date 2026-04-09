Doppia aggressione nella notte e all’alba.
Il primo episodio risale alle 23.30 circa di ieri in via Tinelli a Turate. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, massima gravità, a Turate per un uomo di 30 anni che è poi stato trasferito all’ospedale di Legnano in codice giallo, media criticità, per le cure del caso. Ancora da ricostruire i dettagli di quanto accaduto, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù che stanno svolgendo gli accertamenti.
All’alba di oggi, attorno alle 5, ambulanza e automedica sono, invece, intervenute a Como in via Cuzzi, quartiere di Rebbio, strada sulla quale affaccia anche la scuola elementare e media in questo caso si parla di ferite da arma da taglio, probabilmente un coltello, ancora una volta il ferito è un trentenne portato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia con ferite serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora una volta le indagini sono affidate ai carabinieri.
Doppia aggressione nella notte e all’alba
Doppia aggressione nella notte e all’alba.