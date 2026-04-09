La legge contro le false recensioni online, Confcommercio Como: “Attesa da tempo”

False recensioni online: dal 7 aprile è entrata in vigore la legge annuale sulle PMI, le piccole e medie imprese, che introduce per la prima volta una disciplina organica contro il fenomeno.

“La diffusione incontrollata di recensioni non autentiche ha avuto negli anni un impatto significativo sulle imprese, in particolare nel settore della ristorazione, dove le opinioni online influenzano in modo determinante le scelte dei consumatori – ha dichiarato il presidente di Confcommercio Como, Giovanni Ciceri – con questa legge si colma finalmente un vuoto normativo, fornendo criteri chiari per distinguere le recensioni genuine da quelle ingannevoli”. Un intervento atteso da tempo, dunque, che rappresenta un passo importante verso un ecosistema digitale più trasparente, affidabile e competitivo.

La normativa introduce parametri precisi per identificare una recensione come lecita: tra questi, il collegamento con un’esperienza reale di consumo, la pubblicazione entro 30 giorni, il divieto di incentivi o benefici in cambio di giudizi positivi e la possibilità di valorizzare la prova d’acquisto come elemento di attendibilità. Viene inoltre riconosciuta la progressiva perdita di rilevanza delle recensioni nel tempo, dopo due anni dalla loro pubblicazione.

“Si tratta di un risultato significativo, raggiunto anche grazie all’impegno della nostra Federazione nel promuovere maggiore tutela per le imprese e i consumatori – prosegue Ciceri, – Tuttavia, la legge da sola non basta: sarà determinante il contributo attivo degli operatori, chiamati a monitorare e segnalare tempestivamente i contenuti illeciti”.

Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo europeo e non introduce nuovi obblighi diretti per le piattaforme digitali, che restano tenute a intervenire a seguito di segnalazione, secondo le procedure previste dal Digital Services Act.

“Ricordiamo che è attivo in Confcommercio Como lo sportello SOS RECENSIONI – ha sottolineato il direttore di Confcommercio Como, Graziano Monetti – di supporto alle imprese per difendersi dalle recensioni oggettivamente false e fraudolente”.