Sconto carburanti prorogato ma dimezzato per il gasolio. Cancellato lo sciopero dei camionisti

Lo sconto sul carburante rimarrà in vigore fino al 6 giugno prossimo, ma per il gasolio si riduce da 20 a 10 centesimo al litro, mentre resta a 5 centesimi quello per la benzina. Il Consiglio dei ministri ha prorogato il taglio delle accise per altre due settimane. Concessi inoltre 300 milioni di crediti d’imposta agli autotrasportatori, che hanno annunciato la sospensione dello sciopero previsto dal 25 al 29 maggio.

Le nuove misure sono contenute in un decreto legge varato nella serata di ieri, dopo un incontro della premier Giorgia Meloni e di altri esponenti del governo con le organizzazioni dell’autotrasporto. Allo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell’Iva. La riduzione dello sconto sarà pressoché immediata e l’effetto sul prezzo del gasolio, che dovrebbe dunque risalire subito di 10 centesimi, peserà subito sulle tasche degli automobilisti. Da valutare per il territorio comasco anche quale sarà l’effetto delle nuove norme sul comportamento dei vicini svizzeri, che nelle ultime settimane hanno affollato le stazioni di servizio lariane per il costo dei carburanti più basso rispetto a quello del Canton Ticino. Le autorità elvetiche non hanno infatti introdotto correttivi ai prezzi di benzina e gasolio.

L’intervento del governo avrà un costo stimato in 400 milioni di euro, che saranno ricavati dall’extragettito dell’Iva, da multe dell’Antitrust e da alcuni tagli. Nel decreto legge di proroga sono state inserite misure a favore dell’autotrasporto, che sono state giudicate dalla categoria sufficienti ad evitare lo sciopero che era stato annunciato contro il caro-carburanti. Vengono stanziati 300 milioni di crediti d’imposta per i camionisti, viene dimezzato, da 60 a 30 giorni, il termine per rimborso trimestrale delle accise, e il governo si impegna a valutare una limitata sospensione dei versamenti di alcune imposte e contributi. Viene infine ricostituita la Consulta generale per l’autotrasporto, quale tavolo permanente di confronto fra il governo e imprese. Unatras, il coordinamento unitario delle principali associazioni, ha deciso di sospendere il fermo nazionale dell’autotrasporto.