Turate e Como, doppia aggressione nella notte e all’alba. Due feriti in ospedale

Doppia aggressione nella notte e all’alba.

Il primo episodio risale alle 23.30 circa di ieri in via Tinelli a Turate. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, massima gravità, a Turate per un uomo di 30 anni che è poi stato trasferito all’ospedale di Legnano in codice giallo, media criticità, per le cure del caso. Ancora da ricostruire i dettagli di quanto accaduto, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù che stanno svolgendo gli accertamenti.

All’alba di oggi, attorno alle 5, ambulanza e automedica sono, invece, intervenute a Como in via Cuzzi, quartiere di Rebbio, strada sulla quale affaccia anche la scuola elementare e media, in questo caso si parla di ferite da arma da taglio, probabilmente un coltello, ancora una volta il ferito è un trentenne portato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia con ferite serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora una volta le indagini sono affidate ai carabinieri.