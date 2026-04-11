Cantù in trasferta a Bologna, lunedì la sfida con la Virtus

Una sfida sulla carta proibitiva, ma nella lotta per la salvezza l’obiettivo è raccogliere il maggior numero di punti, anche nelle partite in cui si parte sfavoriti. La Pallacanestro Cantù lunedì alle 20 affronta in trasferta la Virtus Bologna.

I padroni di casa, reduci dalla sconfitta contro Venezia in campionato e dal doppio turno contro Bayern Monaco e Baskonia in Eurolega, ospitano i brianzoli, che vengono dal successo interno in volata contro Sassari.

Sono 168 in totale i confronti disputati tra Virtus Bologna e Cantù, il primo nella stagione 1954/55. Il bilancio complessivo sorride agli emiliani, avanti con 96 vittorie contro le 72 degli avversari.

Walter De Raffaele, tecnico dell’Acqua San Bernardo, chiede alla sua formazione una prestazione importante. “Giochiamo contro una delle squadre che ci rappresenta in Eurolega e questo dice già molto sulla qualità dei giocatori che affronteremo. Saremo in casa della prima in classifica e, onestamente, non credo che le recenti sconfitte in Eurolega e con Milano e Venezia possano incidere. Noi siamo affamati di punti e proveremo a vincere, facendo tutto il possibile. Sappiamo che sarà una montagna da scalare, ma, come naturale che sia, ci proveremo perché potrebbero essere punti importanti. Cercheremo di fare di tutto per portare a casa il successo”.