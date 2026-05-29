“Lago di Como EcoGreen”, alle 19.30 scatta l’evento organizzato dall’Aci

Questa sera alle 19.30 scatta l’edizione 2026 di “Lago di Como EcoGreen”. L’evento è organizzato dall’Aci ed è una prova di regolarità riservata a veicoli elettrici, ibridi e bi-fuel. La prova è valida per il Campionato Italiano Energie Alternative. Sono previsti settori con i controlli, disegnati nel Triangolo Lariano. Un evento inserito nel calendario delle celebrazioni per i 100 anni dell’Aci di Como.



La competizione si articola in prove di regolarità con controlli orari, controlli passaggio e prove di media, svolte nel pieno rispetto delle normative sportive e del Codice della Strada. Le strade, dunque, non saranno chiuse come quando si svolge il rally.

Non conta dunque la velocità pura, ma la capacità di interpretare il percorso con intelligenza ed efficienza energetica: il Trofeo premia infatti l’equipaggio che registra il minor consumo complessivo, esaltando uno stile di guida consapevole, costante e sostenibile.

Il Lago di Como EcoGreen è stato tra l’altro al centro di un incontro con gli studenti di una classe terza dell’Istituto “Caio Plinio”. Presente anche il campione italiano Nicola Ventura.

“L’EcoGreen nasce e si sviluppa come espressione concreta dell’evoluzione della mobilità contemporanea, interpretando il cambiamento in atto nel mondo dei trasporti e promuovendo un approccio più consapevole all’impiego delle nuove tecnologie -spiega Enrico Gelpi, presidente di Aci Como – In questo percorso, il Lago di Como si conferma cornice ideale per iniziative che uniscono innovazione, sostenibilità e passione per l’automobile. Accanto alla dimensione sportiva, l’evento si distingue per la capacità di mettere in relazione mondi diversi – dall’industria energetica ai costruttori, fino agli appassionati e alle nuove generazioni – creando un contesto di confronto aperto sui temi della mobilità del futuro. Il crescente interesse registrato nelle ultime edizioni testimonia una trasformazione ormai strutturale del settore, sempre più orientato a efficienza e responsabilità ambientale”.