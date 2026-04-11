Dementia Care: “certificati” i primi 11 facilitatori per il reparto di Geriatria del Sant’Anna

Nel reparto di Geriatria dell’ospedale Sant’Anna entrano nuovi modelli di cura ed assistenza alle persone affette da demenza. Si è concluso in questi giorni per il primo gruppo di dipendenti di Asst Lariana il corso per facilitatori del “Best Practice Dementia Care”, un programma formativo, con riconoscimenti internazionali, che fornisce competenze per garantire standard elevati di cura.

Le undici figure “certificate” – un gruppo composto da medici, infermieri ed operatori socio sanitari del reparto di Geriatria dell’ospedale di San Fermo – potranno a loro volta accompagnare altri colleghi (ogni facilitatore può formare fino ad 8 colleghi in un periodo compreso tra i 4 e i 6 mesi). Il corso, infatti, utilizza una metodologia di apprendimento e un modello formativo a cascata.

“E’ uno degli obiettivi, legati al progetto di umanizzazione “Cura gentile” che abbiamo avviato per costruire una comunità più attenta ai pazienti anziani e fragili e in particolare ai pazienti con demenza – spiega Andrea Maria Maresca, primario della Geriatria e direttore del Dipartimento di Area Medica di Asst Lariana – Ed è anche uno dei tasselli per arrivare ad ottenere il riconoscimento di reparto Dementia Friendly da parte di Federazione Alzheimer Italia”. Maresca è affiancato, in qualità di referente del progetto, dalla geriatra Chiara Morichetti.

I contenuti del corso si basano sull’approccio sviluppato da Tom Kitwood, un modello di cura che si fonda sulla valorizzazione dell’unicità e della diversità della persona con demenza, sulla promozione di relazioni significative durante l’assistenza e sulla massimizzazione delle capacità e abilità di ogni individuo.